كوب عصير طماطم يومياً.... وقلب سليم

11 يونيو 2019 - 06:06 م

يتعرض الأشخاص خلال رحلة الحياة وخاصة مع التقدم في العمر إلي مخاطر الإصابة بأمراض عديدة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تتأثر بعوامل معيشية منها مناخ البيئة المعيشية ونوع الغذاء والتدخين وغيرها، ومنذ سنين عديدة سلط العلماء الضوء من خلال الأبحاث علي فوائد الطماطم لسلامة وصحة الإنسان وبالأخص لمرضي ضغط الدم ومرضي السكر وسلامة الجلد والشعر وكذلك تخفض من الدهون التي تضر الجسم كما تفيد أيضاً العيون والنظر السليم وكذلك الحوامل حيث تحمي من تشوهات الأجنة وتقي أيضاً من مرض السرطان، حيث تحتوي الطماطم مضادات الأكسدة وهي الكاروتينات وأهمها بيتا كاروتين والليوتين والليكوبين وكذلك تحتوي علي فيتامين سي وفيتامين أ والفولات وحمض الفوليك وجاما الحمض الأميني بوتيريك والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور، فضلاً عن الألياف التي يستفيد منها مرضي السكر.



تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من أخطر الأمراض التي تهدد صحة الناس ويذهب ضحيتها العديد من جميع أنحاء العالم، يمثل تصلب الشرايين أحد أخطر أسباب أمراض القلب، والتي تؤدي إلي ضيق في الشرايين نظراً تعرض الأوعية الدموية لنزيف لأسباب عديدة منها إرتفاع ضغط الدم ومرض السكر وإرتفاع مستوي الكوليسترول في الدم، وكانت دراسة قد أجريت 2015 أوضح خلالها الباحثون أن تناول عصير الطماطم منزوع الاملاح unsalted مدة أكثر من ثمانية أسابيع تقلل من مستويات الدهون الثلاثية triglycerides في الدم، وتشير إرتفاع مستويات هذه الدهون بالدم علي الإصابة بتصلب الشرايين.



في دراسة حديثة نشرت هذا الأسبوع يونية 2019 في مجلة "علوم الطعام والتغذية Food Science & Nutrition كشفت نتائجها عن التأثيرات المختلفة لعصير الطماطم أومنتجاتها علي التقليل من وحماية الأشخاص من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث إستمرت الدراسة عام كامل وتناولت فئات عمرية مختلفة من الرجال والنساء.



أوضحت النتائج أن 94 من الأشخاص المصابون بضغط الدم المرتفع أو حتي من لديهم إستعداد والذين تناولوا عصير الطماطم بصورة يومية (215 مللي لتر أي أقل من كوب) مدة عام إنخفض لديهم ضغط الدم النوع الإنقباضي systolic من 141 إلي 137، وفي مرضي النوع الإنبساطي diastolic إنخفض الضغط من 83,3 إلي 80,9 بما يجعل هؤلاء المرضي وحسب معايير القياس العالمية ينتقلوا من مرحلة مرضي الضغط إثنين إلي مرحلة واحد، كما لاحظ الباحثون إنخفاض ملحوظ في اللبوبروتين الأقل كثافة LDL في 127 شخص بما يقيهم مخاطر الإصابة بتصلب في الشرايين.



هذا وأضاف الباحثون أن منتجات الطماطم مثل الصلصة أوالكاتشاب وغيرها تفيد أيضاً لكنها ليست بنفس قدر الفائدة التي تعود علي الأشخاص الذين يتناولون عصير الطماطم الطازج،بشرط مراعاة مستوي الأملاح فيها بما لا يضر خاصة هؤلاء الذين لديهم إستعداد لحدوث مشاكل صحية نتيجة الزيادة في الأملاح.



