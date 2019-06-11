السعودية تعلن عن حاجتها لـ1000 ممرضة من هذه الدولة

11 يونيو 2019 - 06:25 م

أعلنت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج طلب المملكة العربية السعودية ألف ممرضة متخصصة للعمل بالمملكة.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن المملكة حددت رواتب تصل إلى 4100 ريال (1093 دولار) مع زيادة 295 ريالاً (78 دولار) عن كل سنة إضافية من الخبرة.

واشترطت السعودية وفقا لإدارة العمالة الفلبينية أن يكن المتقدمات حاصلات على درجة البكالوريوس في علوم التمريض، وحاصلات على ترخيص من لجنة التنظيم المهني، ويجب أن لا تقل خبرتهن عن سنة واحدة.

وطالبت إدارة العمالة الفلبينية في الخارج المتقدمات بضرورة تسليم مستنداتهن الأصلية نهاية حزيران الجاري، على أن تبدأ المقابلات في تموز المقبل.

ووقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ونظيرتها الفلبينية اتفاقاً في نيسان 2018 لتنظيم استقدام العمالة.

وتضمن الاتفاق أن تكون عملية استقدام العمالة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة والمسجلة من حكومتها، ومنح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء إلى السلطات المختصة في حال الخلاف التعاقدي الذي يحدده الطرفان معاً، وفقاً للقوانين المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام التي تنتهك قوانين أي من البلدين، وفقا لصحيفة "صدى الإلكترونية" السعودية.

كما تضمن الاتفاق ضمان عدم قيام وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام في كلا البلدين بفرض أو استقطاع أي كلف من راتب العامل مقابل استقدامه وإرساله أو فرض أي نوع من الاستقطاعات غير المصرح بها من الراتب، إضافة إلى تسهيل إعادة العمالة إلى وطنها.

وكان رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى السعودي، عبدالله زبن العتيبي صرح في مايو 2016، إن المملكة بحاجة إلى 54 ألف ممرضة خلال 9 سنوات.

وأكد أن نسبة السعوديين تشكل 20% فقط من العاملين في مجال التمريض في القطاعين الحكومي والخاص وأن الإحصائيات العالمية تتطلب لكل 10 آلاف نسمة 66 ممرضاً وداخل المستشفى لكل أربعة مرضى (ممرض وممرضة واحدة)، حسب المتعارف عليه عالمياً.