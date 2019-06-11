» «صلاح» ضمن أغلى 100 رياضي في العالم

11 يونيو 2019 - 06:41 م

دخل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، ضمن أعلى 100 رياضي دخلا في 2019 على مستوى العالم، حسبما ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية.

وأوضحت المجلة أن اللاعب الأرجنتيني ميسي جاء لأول مرة على رأس القائمة بإجمالي أرباح بلغ 127 مليون دولار، مشيرة إلى أن ميسي حقق بين يونيو 2018 ويونيو 2019 أرباحا بلغت 92 مليون دولار كراتب سنوي من نادي برشلونة، بالإضافة إلى 35 مليون يورو من شركات الرعاية وعقود التسويق.

وتلا ميسي اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي حصل على 109 ملايين دولار من أجره السنوي والإعلانات، وخلفه نيمار، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، الذي تمكن من تحقيق ثروة قدرها 105 ملايين دولار.

وشملت القائمة أيضا اللاعب المصري محمد صلاح والذي جاء في المرتبة 98 بدخل بلغ 25.1 مليون دولار، حيث يبلغ راتبه السنوي 24.1 مليون دولار بالإضافة إلى مليون دولار حصيلته من الإعلانات ما يعادل نصف مليار جنيه مصري.