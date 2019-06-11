» صراع شرس بين 3 أندية للتعاقد مع نجم المنتخب

11 يونيو 2019 - 07:04 م

ألقت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة الضوء على محاولات نادى جالطة سراى التركى فى التعاقد مع النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن إدارة قاسم باشا رفضت العرض الذى قدمه بطل الدورى التركى أمس الإثنين، والبالغ 6 ملايين يورو، وأضافت الصحيفة إلى أن جالطة سراى يستعد حاليًا لتقديم عرض آخر لقاسم باشا للحصول على خدمات اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن تريزيجيه (24 عامًا)، محط اهتمام فريقى ليون الفرنسى وروما الإيطالى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما أشادت بالدولى المصري الذى جاء ضمن التشكيلة المثالية للدورى التركى، وتوقعت أن يكون أحد نجوم المنتخب المصرى فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى.