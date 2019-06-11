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«نقيب الفلاحين»:

انخفاض كيلو الليمون لـ7 جنيهات خلال أيام

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سلة ليمون
سلة ليمون

خالد الشرقاوي - متابعات

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علق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على المغالاة في ارتفاع أسعار الليمون، متوقعًا انخفاضها إلى 7 جنيهات للكيلو في المزارع خلال أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن سعر كيلو الليمون حاليًا في المزارع لا يتخطى 20 جنيهًا بعد التراجع الكبير الذي شهدته الأسعار الأيام الماضية.

وأوضح أن سعر الليمون يزداد خلال تلك الفترة من كل عام؛ نتيجة قلة الإنتاج لكن ليس بهذه المغالاة، في تأكيد منه على انخفاض الأسعار بمجرد بدء حصاد المحصول الجديد ووفرة الإنتاج بالأسواق.

وارتفع سعر الليمون بشكل كبير، خلال الأيام الماضية، ووصل إلى 100 جنيه للكيلو الواحد في بعض المناطق، ما أثار غضب المواطنين.


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