«ومن الحر ما قتل»..وفاة مصري بالكويت بسبب الطقس الحار

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الكويت

وفاة

مصرى

الحر

سجلّت الكويت أمس أول حالة وفاة بسبب ارتفاع الحرارة، حيث لقى مصري مصرعه في منطقة السرة بالكويت إثر تعرضه لضربة شمس.

يذكر أن درجات الحرارة فاقت الـ50 مئوية في اليومين الماضيين.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصدر أمني، أن «عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن سقوط شخص قرب ممشى السرة، فانتقل رجال الأمن والطوارئ إلى الموقع، حيث تبيّن أنه فارق الحياة، وعُثر بجانبه على أدوات تخص عمله صبّاغاً».

وأظهر تقرير الطب الشرعي أن وفاة المصري نتجت عن تعرضه لضربة شمس بسبب مكوثه في مكان مكشوف لفترة طويلة.


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