» ضبط سيدة متلبسة بـ«حلة مكرونة»

11 يونيو 2019 - 08:27 م

ألقت مباحث قسم قها، القبض على ربة منزل، حاولت إدخال كمية من الأقراص المخدرة لزوجها المسجون داخل "حلة مكرونة".

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارًا يفيد أنه أثناء تفتيش الزيارة الخاصة بسجن قها، جرى ضبط "ن. ع" (34 عامًا)، وبحوزتها 120 قرصًا مخدرًا "ترامادول"، وهاتف محمول داخل "حلة مكرونة" خلال إدخالها لزوجها المسجون، ويدعى "ح. ص. ح" (25 عامًا)، عاطل على ذمة قضية مخدرات.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد إدخالها للمسجون للاتجار فيها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.