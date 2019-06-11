» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يسقط أمام أوزباكستان بثلاثية

11 يونيو 2019 - 08:49 م

تلقى منتخب مصر الأوليمبي خسارة كبيرة أمام نظيره أوزبكستان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، على الملعب الرئيسي بمدينة نيمجان الأوزبكية.

أحرز هدفى منتخب مصر أحمد ياسر ريان ومحمد عبد السلام.

وحفلت المباراة بالندية والإثارة وقدم المنتخب المصرى خلالها عرضا قويا، ولولا التسرع في إنهاء الهجمات لاستطاع أن ينهى المباراة لصالحه، في حين أحسن لاعبو المنتخب الأوزبكى استغلال الفرص القليلة التي لاحت لهم.

وظهر عمار حمدى لاعب النادي الأهلي بمستوى جيد للغاية، وكان نجم المباراة بحسب الجهاز الفنى للفراعنة، وشكل خطورة بالغة على مرمى أصحاب الأرض بفضل تمريراته البينية الخطيرة لزملائه في الخط الأمامى.