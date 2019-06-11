"قرقاش" يكشف الدور الإماراتي في الأزمة السودانية

11 يونيو 2019 - 09:47 م

كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش دور بلاده خلال الأزمة السودانية، أن بلاده لا تزال تتواصل مع المعارضة السودانية والمجلس العسكري.

وقال "قرقاش"، في تغريدة له على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "يستمر تواصل الإمارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي، رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الانتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان".

وأضاف الوزير الإماراتي "علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والاستقرار سيستمر، خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس".

يستمر تواصل الامارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي، رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الإنتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية البشير والإخوان. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 11, 2019

وفي وقت سابق قالت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، اليوم الثلاثاء، حسب وكالة "رويترز"، إنها ستعلق حملة عصيان مدني وإضراب عام بدءا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وتسبب الإضراب في وقف معظم الأنشطة في العاصمة الخرطوم فيما كان تحالف المعارضة يحاول الضغط على المجلس العسكري للتنازل عن السلطة.