«الأرصاد» تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد تشهد طقسًا حارًا، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بداية من غد الأربعاء، لتصل إلى 33 درجة بنهاية الأسبوع الجاري، مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وحذر رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر، على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعات.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة «24- 35»

إسكندرية «22 – 29»

قنا «25 – 39»

الأقصر «23– 41»

أسوان «27 – 41»