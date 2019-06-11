11 يونيو 2019 - 10:00 م

أعلن لجنة الحكام في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تعيين الأرجنتيني نيستور بيتانا، حكمًا لمباراة البرازيل وبوليفيا في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2018، التي تقام في الساعات الأولى من صباح السبت المقبل على ملعب الموروبي بمدينة ساوباولو.

ويعد بيتانا صاحب الـ40 عامًا من أبرز الحكام في قارة أمريكا الجنوبية، حيث هو من أدار نهائي كأس العالم 2018 في روسيا بين فرنسا وكرواتيا، والتي انتهت بفوز الديوك 4-2 .

ويدير مباراة الأرجنتين وكولومبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، التشيلي روبيرتو توبار، وهو الذي أدار ذهاب نهائي كوبا ليبارتادوريس بين بوكا جونيورز وريفربليت.