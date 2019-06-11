الليمون ليس الأخير.. هذه المحاصيل مهددة بالغلاء

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ارتفاع أسعار الليمون

الفواكه والخضروات

شهدت الفترة الأخيرة، ارتفاع أسعار بعض الخضراوات بشكل جنوني أغضب الشعب المصري؛ خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانون منها، نتيجة تعويم الجنيه، وعدم وجود دخل كافٍ للفرد لمقاومة ارتفاع تلك الأسعار بشكل ملحوظ.

وبعد أن وصل سعر الليمون إلى 100 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية، جعل الجميع يتخوف من ارتفاع أسعار باقي الخضراوات والفواكه التي لا يمكن للمستهلك الاستغناء عنها, لاسيما في الفترة القادمة؛ مما يصعب على محدودي الدخل شراؤها, وهذا ما أكده نقيب الفلاحين, الذي قال إن الأزمة أزمة دخول وأجور ليست متناسبة مع سعر المنتج الذي يباع به للمواطن.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع أسعار أي سلعة من الخضراوات والفواكه أمر وارد ومتوقع؛ نظرًا للتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة, بجانب بداية الموسم وآخره.

وفي تصريح لـ"المصريون"، توقع "أبو صدام"، ارتفاع أسعار بعض الفواكه والخضراوات في الأيام القادمة التي من بينها "المانجو، والطماطم، والبطاطس", موضحًا أن سعر كيلو المانجو من المتوقع أن يبدأ من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وهذا على حسب النوع, كما توقع أن سعر كيلو الطماطم قد يصل من 15 إلى 20 جنيهًا, بجانب سعر البطاطس الذي قد يبدأ من 12 إلى 15 جنيهًا.

وأوضح "أبو صدام", أن هناك عوامل عديدة قد تؤدي إلى تلك الزيادة, والتي أهمها ارتفاع الوقوع والكهرباء على الفلاحين، وأجور العاملين، والتقاوي المستوردة التي تباع للفلاح بسعر عالٍ وغير مناسب له, وزيادة الحلقات الوسطية بين الفلاح والمستهلك, موضحًا أن الفلاح لا يتحصل على مكسب مناسب مثل ما يحصل التجار.

ونوه نقيب الفلاحين، بأن ارتفاع سعر المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفواكه والخضراوات, مطالبًا الحكومة بمساعدة الفلاحين، وتوفير التقاوي لهم والمحروقات بأسعار تناسبهم, وعدم وجود أكثر من حلقة بين التاجر والمستهلك حتى يتمكن المواطنون من شراء المنتج بسعر أرخص ومناسب لدخله، وحتى لا يحدث احتكار للفواكه والخضراوات من خلال كبار التجار.


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