  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:57 م
بحث متقدم
الدولار

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض سعر الدولار

خضار

الليمون ليس الأخير.. هذه المحاصيل مهددة بالغلاء

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

أنور قرقاش

"قرقاش" يكشف الدور الإماراتي في الأزمة السودانية

السودان

بعد نجاحه.. تعليق العصيان المدني بالسودان

محكمة

منع رجال أعمال ورئيس بنك سابق من السفر

هواوي

"هواوي" ترد على أمريكا بـ"صفقة مرعبة"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى

بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى

أرشيفية

مشاجرة بين مضيفة مصرية وزوجة إعلامي كويتي

مقتل 19 طفلا سودانيا منذ فض اعتصام الخرطوم

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مقتل 19 طفلا سودانيا منذ فض اعتصام الخرطوم

#

"العسكري" يعترف بتورط جنود في فض اعتصام الخرطوم

#

السودان.. تشكيل لجنة تقصي حقائق حول فض اعتصام الخرطوم

#

ارتفاع ضحايا فض اعتصام الخرطوم إلى أكثر من 30 قتيلا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الثلاثاء، مقتل 19 طفلا في السودان، على الأقل، وجُرح 49 آخرين منذ 3 يونيو/ حزيران الجاري (تاريخ فض اعتصام الخرطوم).
جاء ذلك في بيان تلاه علي الصحفيين المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأعربت مديرة "يونيسيف" هنريتا فور عن قلقها العميق إزاء استمرار العنف والاضطرابات خاصة "الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين"، وفق البيان.
وأشارت المنظمة إلى أنها "تلقت معلومات بأن الأطفال يتم احتجازهم وتجنيدهم للانضمام إلى القتال والإيذاء الجنسي"، من دون اتهم جهة بعينها.كما تم استهداف المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية ونهبها وتدميرها، وتعرض عمال الصحة للهجوم لمجرد قيامهم بعملهم، حسب البيان.
وحذرت المنظمة من أن "الأطفال في جميع أنحاء السودان يتحملون بالفعل وطأة عقود من الصراع والتخلف المزمن وسوء الإدارة".
وأشارت المنظمة، في البيان، إلى أنها تواصل عملها في السودان، حتى في ظل تلك الاضطرابات".
ودعت اليونيسف السلطات إلى السماح للمنظمات الإنسانية بالاستجابة للمحتاجين، بما في ذلك الوصول إلى المستشفيات".وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ "موقف حازم" لمواصلة الحوار بشأن نقل السلطة إلى قيادة مدنية.
وفي 3 يونيو/حزيران الجاري، اقتحمت قوات أمنية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، وأعلنت المعارضة أن عملية فض الاعتصام وأحداث العنف التي تلتها أودت بحياة 118 قتيلا، فيما تتحدث وزارة الصحة، عن سقوط 61 قتيلا فقط.
وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل/ نيسان الجاري، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجه الحارة
» شاهد: أحمد زاهر يتخلص من "صلعة" ولد الغلابة
» الملك سلمان يوجه باعتماد هذا الأمر الهام في السعودية
» السفارة المصرية في موسكو تتابع ملابسات "الفاجعة" الكبرى
» لبنان: لن نشارك في مؤتمر البحرين لهذا السبب
» ترامب: تلقيت رسالة "جميلة" من زعيم كوريا الشمالية
» نزيل يحتجز رهينتين بسجن شمال غربي فرنسا ويهدد بقتلهما ‎
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يسقط أمام أوزباكستان بثلاثية
» أوكرانيا تتأهل إلى نهائي كأس العالم للشباب
» لاعب مسيحي في الدوري الإسرائيلي يحمل اسم «محمد»
» مقتل 19 طفلا سودانيا منذ فض اعتصام الخرطوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.