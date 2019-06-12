  • الأربعاء 12 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:46 ص
بحث متقدم
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن محمد رمضان

الإيجار القديم

هذا ما سيحدث لسكان "الإيجار القديم" بعد تعديل القانون

مارجريت نبيل

آخر ما كتبته طبيبة التخدير على "فيسبوك" قبل وفاتها أثناء تأدية عملها

محمد صلاح

سر عدم انضمام محمد صلاح إلى المنتخب حتى الآن

المعاشات

هذا هو موعد تطبيق زيادة المعاشات التى أقرها البرلمان

الدولار

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض سعر الدولار

خضار

الليمون ليس الأخير.. هذه المحاصيل مهددة بالغلاء

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد» تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

أنور قرقاش

"قرقاش" يكشف الدور الإماراتي في الأزمة السودانية

السودان

بعد نجاحه.. تعليق العصيان المدني بالسودان

آخر ما كتبته طبيبة التخدير على "فيسبوك" قبل وفاتها أثناء تأدية عملها

آخر الأخبار

مارجريت نبيل
مارجريت نبيل

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مفارقة غريبة في آخر ما كتبه إبراهيم يسري قبل وفاته

#

قناة ليبية تعلن الإفراج عن صحفييْها "المختطفيْن"

#

عزل مؤذن تسبب بإفطار الصائمين قبل أذان المغرب

#

شاب يكتب رسالة غامضة على الفيس وينتحر بالقليوبية

مارجريت نبيل

تعاطف كثيرون مع الدكتورة مارجريت نبيل - طبيبة التخدير بمستشفى الساحل التعليمي - بعد وفاتها المفاجئة داخل غرفة العمليات أثناء تأدية عملها .

ونعت نقابة الأطباء المصرية الدكتورة مارجريت ، مؤكدين أنها توفيت وهي تؤدي عملها وتخفف آلام المرضى.

وخدرت الدكتورة مارجريت ثلاث حالات قبل وفاتها بمشكلة مفاجئة في عضلة القلب .

وتداول نشطاء آخر ما كتبته الطبيبة الراحلة عبر حسابها بـ"فيس بوك" ، حيث كتبت: "احتملوا أخطاء غيركم كما يحتمل الله أخطائكم.. احتملوا لا في ضيق ولا في مرارة قلب، إنما في حب شاعرين أن كل إنسان له ضعافاته وربما له أعذاره أيضًا التي لا تعرفونها.. اختبروا محبتكم بهذا الاحتمال لتعرفوا مدى سلامتها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» منع فنان شهير من الظهور بالإعلام بعد إساءته لصلاح الدين الأيوبي
» هل تذكر الطفلة التي ظهرت في فيلم "هاني رمزي"؟ .. هكذا تغير شكلها
» الكشف عن أخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف
» "الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجه الحارة
» شاهد: أحمد زاهر يتخلص من "صلعة" ولد الغلابة
» الملك سلمان يوجه باعتماد هذا الأمر الهام في السعودية
» مشاجرة بين مضيفة مصرية وزوجة إعلامي كويتي
» السفارة المصرية في موسكو تتابع ملابسات "الفاجعة" الكبرى
» لبنان: لن نشارك في مؤتمر البحرين لهذا السبب
» ترامب: تلقيت رسالة "جميلة" من زعيم كوريا الشمالية
» نزيل يحتجز رهينتين بسجن شمال غربي فرنسا ويهدد بقتلهما ‎

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.