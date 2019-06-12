مسؤول عربي: توفيت لدقائق .. وهذا ما رأيته حينها

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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صائب عريقات

روى مسؤول عربي كبير قصة غريبة حدثت له ، مؤكدًا أنه ظل يكتمها لسنوات.

تحدث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن حادثة غريبة حصلت له، توقف خلالها قلبه لما يزيد على ثلاث دقائق.

عريقات، خلال مقابلة مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة، على فضائية "الأردن اليوم"، قال إنه وقبل إجرائه عملية جراحية لزراعة الرئة، أجري له 4 عمليات قسطرة، لكن القلب توقف، ما استدعى تدخل فريق طبي لإجراء عملية قلب مفتوح له.

وتابع: "الأطباء أخبروني أن قلبي توقف 3 دقائق و20 ثانية، متّ 3 دقائق".

وأضاف أنه في اليوم التالي، طلب منه الأطباء أن يخبرهم بما رأى خلال هذه المدة، ليجيب: "قلت لهم لا أريد أن أتحدث، سبب امتناعي الخوف من أن يقول الناس أني أتحدث بأمور أهلوس فيها".

وتابع: "في بعد الموت"، مضيفا أن هناك من طلب منه عدم التحدث بما رآه، رافضا تسميته.

وأضاف أنه رأى نفسه يسير في مساحة مفتوحة، وفارغة، وفي نهايتها رأى أشخاصا كان قد قدم المساعدة لهم.

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