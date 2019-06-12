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تعرف على أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه

مال وأعمال

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العملات

متابعات - أمينة عبد العال

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لسعر الدولار والعملات في البنوك مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار في البنوك:

 استقر سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم على متوسطاته السعرية في السوق المصري في أكتر من شهر.

سعر اليورو في البنوك:

 ارتفع اليورو في تعاملات الشهر الماضي، متأثرا بارتفاع سعره في بورصات العملات العالمية، وعاود التراجع التدريجي في البنوك المصرية، مسجلا متوسطات سعرية لسعر الشراء 21.10 جنيه ومتوسط بيع 20.40 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك:

 استمرار الاستقرار في سعر العملة السعودية بالبنوك المصرية للشهر الثاني على التوالي، على نفس المتوسطات السعرية، بعد انتهاء فترة الحجز لموسك الحج.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه

العملة                  أعلى سعر شراء                أقل سعر بيع

الدولار

 16.71 بنك المشرق           16.77 بنك الإسكندرية

اليورو

18.93   البنك الأهلي المصري     18.99   البنك المركزى المصرى

الجنيه الاسترليني     

21.25   البنك الأهلي المصري    

21.31   البنك الأهلى اليونانى

الريال السعودي       

4.46   البنك المصرى الخليجى    

4.47    بنك عودة

الدرهم الإماراتي     

4.56  البنك المصرى الخليجى     

4.57   بنك الإسكندرية

الدينار الأردني       

23.60   البنك الأهلي المصري    

23.71   كريدى أجريكول

الدينار الكويتي

55.22   بنك الشركة المصرفية العربية الدولية    

55.26  البنك التجاري الدولي (CIB )

الريال العماني 

43.40   البنك الأهلي المصري    

43.56   بنك الإسكندرية

الدينار البحريني      

44.32  البنك الأهلي المصري     

44.48   بنك الإسكندرية

العوامل المؤثرة في أسعار العملات بالبنوك

يتأثر الدولار الأمريكي بارتفاع الاحتياطي النقدي في البنوك المصرية من العملة الخضراء وانخفاض التضخم وتحسّن مؤشرات الاقتصاد المصري، وقد انخفض على هذا على المدى المتوسط بشكل تدريجي، لحين وصوله لمستوياته العادلة على المدى الطويل وهي 14 جنيه ثم 11 جنيه.

يتأثر سعر اليورو بالبنوك المصرية بالسعر العالمي للعملة الأوروبية في مقابل الدولار، ومع تراجع العملة الخضراء ترتفع العملة الأوروبية في سوق العملات وترتفع أيضا في البنوك المصرية.

يتأثر سعر الريال السعودي بقانون العرض والطلب وارتفاع احتياطات البنوك من العملة السعودية، ويرتفع الطلب على الريال في وقت الحجز من الشركات السياحية في مواسم السفر لأداء العمرة وكذلك الحج، حيث يكون الحجز بالريال السعودي، ويؤدي ارتفاع احتياطي البنوك من الريال في ذلك الوقت لاستمرار استقرار الريال، بينما يلجأ المتعاملين للسوق السوداء في حال عدم توافر الريال بالبنوك، مما يؤدي لانتعاشها.


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