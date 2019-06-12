  • الأربعاء 12 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:48 ص
بحث متقدم
يترول

مصر تسجل أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها

الغش

تفوق الخيال.. طريقة جديدة للغش في الثانوية العامة

الملك سلمان

نصيحة ذهبية من الملك سلمان لـ"ولي العهد ".. كيف رد الأخير

اللواء علي رزق، رئيس هيئة النقل العام

"النقل العام" تزف خبرًا سارًا لجماهير بطولة الأمم الأفريقية

ارشيف

وفاة طبيبة داخل غرفة العمليات

خلفان

خلفان: قطر رأس حربة الشر.. يجب القضاء عليها

صدام حسين

صدام حسين يثير ضجة في الضفة

ارشيف

فيديو فاضح وراء استبعاد نجم منتخب الجزائر

ارشيف

مركز "التسوية" يصدم مجلس الأهلي

أرشيفية

قصة مبكية تنشر لأول مرة عن الطلاب الغارقين بروسيا

خلفان: قطر رأس حربة الشر.. يجب القضاء عليها

الحياة السياسية

خلفان
خلفان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

خلفان: آن الأوان لطرد قطر من الجامعة العربية

#

ترامب: وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي تغادر منصبها

#

ضاحي خلفان: بهذه الطريقة سيتم القضاء على قطر

#

روسيا: لا يمكننا أن نسمح بوجود «محميات للإرهاب» في سوريا

إيران

قطر

مليشيات

خلفان

رأس حربة الشر

قال ضاحي خلفان النائب السابق لحكومة شرطة دبي إن رأس حربة الشر هو قطر، مطالبًا بضرورة القضاء عليها.

وتساءل خلفان على حسابه في تويتر قائلا: " رأس حربة الشر القطرية متى يقضى عليها؟

وأضاف أن المصيبة التي حلت بقطر للأسف تتمثل في حكامها.. ولذلك المعارضة القطرية غير المرحب بها في قطر كل ما تقوله صحيح، منوها بأنه للعلم قطر ترحب بجميع معارضي الأنظمة العربية وتطارد معارضيها من القطريين في كل مكان.

وأوضح أنه من الخطأ الفادح والانقياد الفاضح أن تسير قطر خلف إيران وتتعامل معها في تحدي العالم على دعم ومساندة الإرهاب ورعاية الإرهابيين .

وتابع في تدويناته: "خروج قطر عن توجهات المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب و اصطفافها بجانب ملالي إيران ذنب لا يغتفر".

وأضاف أيضًا: "المكابرة والغرور والاعتقاد بأن اللعب على الحبلين سينجح اعتقاد ستثبت الأيام أنه اعتقاد خاطئ، بحسب قوله.

وكان خلفان طالب في أبريل الماضي، بضرورة تكوين ميليشيات عربية من أجل هجوم مركز على "قطر".

وأضاف على حسابه في تويتر: "قطر لن تتوقف إلا إذا شنت ميليشيات عربية عليها هجمة مركزة".

وعن طبيعة هذه الميليشيات قال خلفان: "هذه المليشيات يمكن جمعها من الدول المتضررة من تدخلات قطر.. يجندون ويزحفون على الدوحة.. علشان يفهم من يحكم قطر أن الفوضى تقابل بهكذا فوضى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مديرة مدرسة تشعل النيران فى نفسها أمام «التربية والتعليم»
» تعرف على دعوة مقتدى الصدر لـ "محمد بن سلمان"
» مصر تسجل أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها
» مصريان يحتلان مراكز متقدمة بين هدافي الأمم الأفريقية
» صدمة بعد استبعاد نجم الأهلي من قائمة المنتخب
» أحدث صورة للفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد إصابته بالسرطان
» عجوز في السبعين ترفع دعوى خلع: أخاف ألا أقيم حدود الله
» هكذا سخر فنان شهير من "صلاح"
» منع فنان شهير من الظهور بالإعلام بعد إساءته لصلاح الدين الأيوبي
» هل تذكر الطفلة التي ظهرت في فيلم "هاني رمزي"؟ .. هكذا تغير شكلها
» الكشف عن أخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.