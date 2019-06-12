وفاة طبيبة داخل غرفة العمليات

12 يونيو 2019 - 09:55 ص

توفت طبيبة مصرية أثناء أداء عملها داخل غرفة عمليات بأحد المستشفيات.

كان الأطباء والعاملون قد تفاجأوا بسقوط طبيبة التخدير مارجريت نبيل حنا متوفاة داخل غرفة العمليات؛ بعد انتهائها من عملها في تخدير حالة مرضية كانت تستعد لإجراء جراحة خطيرة.

وقال الأطباء إن زميلتهم سقطت متوفاة، فور انتهائها مباشرة من عملها في تخدير الحالة المرضية.

ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة بتكريم الطبيبة وإطلاق اسمها على منشأة صحية تخليدًا لذكراها.