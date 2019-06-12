  • الأربعاء 12 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:49 ص
بحث متقدم
يترول

مصر تسجل أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها

الغش

تفوق الخيال.. طريقة جديدة للغش في الثانوية العامة

الملك سلمان

نصيحة ذهبية من الملك سلمان لـ"ولي العهد ".. كيف رد الأخير

اللواء علي رزق، رئيس هيئة النقل العام

"النقل العام" تزف خبرًا سارًا لجماهير بطولة الأمم الأفريقية

ارشيف

وفاة طبيبة داخل غرفة العمليات

خلفان

خلفان: قطر رأس حربة الشر.. يجب القضاء عليها

صدام حسين

صدام حسين يثير ضجة في الضفة

ارشيف

فيديو فاضح وراء استبعاد نجم منتخب الجزائر

ارشيف

مركز "التسوية" يصدم مجلس الأهلي

أرشيفية

قصة مبكية تنشر لأول مرة عن الطلاب الغارقين بروسيا

تعرف على دعوة مقتدى الصدر لـ "محمد بن سلمان"

عرب وعالم

مقتدي الصدر
مقتدي الصدر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

لوحة المسيح المخلص على يخت "بن سلمان"

#

حمد بن جاسم: هذه نصيحتى لـ"بن سلمان"

#

شاهد.. ماذا قال خادم الحرمين وولي عهده للرئيس الروسي في يوم النصر

#

"بن سلمان" يتكفل بعلاج طفل يمنى.. ما قصته؟

قدم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري العراقي دعوة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن قبور "بقيع الغرقد" لإعادة بنائها.

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "الثامن من شوال هو ذكرى هدم قبور بقيع الغرقد في المملكة العربية السعودية، على يد شرذمة شاذة منحرفة تدّعي وصلا بالإسلام زورا وبهتانا. ومر على ذلك العشرات من السنين، وكانت المملكة ترزح فيها تحت وطأة المتشددين قاطعي الرقاب وضاربي السياط".

وأضاف: "أما في يومنا هذا، فإن المملكة تسعى بصورة فاعلة لتصحيح المسار ونبذ التشدد وتحاول نبذ الطائفية للخلاص من المتشددين أعلاه، مضافا إلى انفتاحها على جيرانها وعلى الأديان والعقائد شتى".

وتابع الصدر بالقول: "أجدد دعوتي إلى المملكة العربية السعودية، وإلى ولي العهد على وجه الخصوص، إلى إعادة بناء قبور بقيع الغرقد، ففي ذلك رضا الله وإنهاء للصراعات الطائفية التي ملأت المنطقة وازدادت بعد هدمها".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مديرة مدرسة تشعل النيران فى نفسها أمام «التربية والتعليم»
» تعرف على دعوة مقتدى الصدر لـ "محمد بن سلمان"
» مصر تسجل أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها
» مصريان يحتلان مراكز متقدمة بين هدافي الأمم الأفريقية
» صدمة بعد استبعاد نجم الأهلي من قائمة المنتخب
» أحدث صورة للفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد إصابته بالسرطان
» عجوز في السبعين ترفع دعوى خلع: أخاف ألا أقيم حدود الله
» هكذا سخر فنان شهير من "صلاح"
» منع فنان شهير من الظهور بالإعلام بعد إساءته لصلاح الدين الأيوبي
» هل تذكر الطفلة التي ظهرت في فيلم "هاني رمزي"؟ .. هكذا تغير شكلها
» الكشف عن أخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.