» مصر تسجل أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها

استكمالاً لإنجازات الإصلاح الاقتصادي في البلاد، فقد نجحت مصر في تحقيق أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها خلال شهر يونيو الجاري .

وأوضح مصدر في وزارة البترول أن الإنتاج البترولي، خلال يونيو، بلغ حوالي 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا، من الزيت الخام والغاز والمتكثفات، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوفد".

وأعلن وزير البترول طارق الملا، في كلمته خلال لقائه بمجلس الأعمال الفرنسى في باريس، نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية سبتمبر 2018.

وأوضح أن تحقيق الاكتفاء جاء إثر تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز الطبيعي، ساهمت في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليا بنسبة 50 في المئة خلال عام 2018 مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع تضاعف الإنتاج بنسبة 100 في المئة في العام المقبل.

وذكر الملا أنه من المنتظر تنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة، باستثمارات تبلغ حوالي 15 مليار دولار حتى منتصف عام 2022.

كما قال الوزير إن مصر تتلقى حاليا العروض بشأن أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول في منطقة البحر الأحمر، بعد أن أتاح ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بدء نشاطها البترولي في هذه المنطقة أول مرة.

وأعلن أيضا التخطيط لطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في منطقة غرب المتوسط في الربع الثالث من العام الحالي.