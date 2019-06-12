» مديرة مدرسة تشعل النيران فى نفسها أمام «التربية والتعليم»

12 يونيو 2019 - 10:21 ص

أقدمت مديرة إحدى المدارس في لبنان على إشعال النيران فى نفسها أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي في "الأونيسكو"، بعدما رفض وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب إعطاء طلابها بطاقات لإجراء الامتحانات الرسمية.

وحاولت مديرة مدرسة "الاتحاد التربوي" حنان كرباج إحراق نفسها حيث أقدمت على سكب كمية من الوقود على ثيابها ووجهها محاولة إشعال النيران بجسدها إلا أنّ الأهالي والتلامذة المعتصمين سارعوا إلى منعها من ذلك وعملوا على سكب كميات من المياه عليها، فيما حضرت عناصر من الدفاع المدني وعملت على نقلها إلى المستشفى لإصابتها بجروح طفيفة جراء تعرض وجهها لحروق بسيطة بسبب وجود مادة الوقود عليه وتعرضها لأشعّة الشمس