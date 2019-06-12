» مؤتمر لـ«أجيري» للحديث عن مباراة تنزانيا

12 يونيو 2019 - 10:23 ص

يعقد خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، مؤتمرًا صحفيًا فى السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء باستاد برج العرب للحديث عن مباراة تنزانيا الودية المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الخميس غدًا ضمن برنامج الإعداد للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية.

فى السياق ذاته يؤدى المنتخب تدريبه لليوم نفسه فى السابعة مساء، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من المران الذى سيقام على الملعب الرئيسى للإستاد، بينما يؤدى الفريق الضيف مرانه الأساسى على الملعب الرئيسى للاستاد فى التاسعة من مساء اليوم نفسه.