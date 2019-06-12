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أمير سعودي كبير يثير الجدل بقوله "سيدي سمو ولي العهد"

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أمير سعودي كبير يثير الجدل بقوله "سيدي سمو ولي العهد"

عرب وعالم

عبد الرحمن بن مساعد
عبد الرحمن بن مساعد

متابعات-علا خطاب

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رد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على سؤال حول سبب قوله "سيدي سمو ولي العهد وهو أكبر منه سنا"، قائًلا  إنه "ينبغي تجاوز اعتبارات فارق السن وغيرها عند مخاطبة ولاة الأمر، لهذا أقول سيدي وأنا متشرف بذلك".

أوضح الأمير عبد الرحمن في فيديو له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "أول شيء الأمير محمد بن سلمان ثاني ولي الأمر الذين لا ثالث لهما وهو ولي العهد الله يحفظه واثنيه، الملك الله يحفظه وولي العهد هما ما بايعناهم على السمع والطاعة وأنا أرى فيما يتعلق بالمقامين الكريمين ينبغي تجاوز الاعتبارات فارق السن البروتوكولية لأنه هذول ولاة أمر ومن هذا المنطق أقول سيدي وانا متشرف بذلك.."

وتابع قائلا: "الحديث يطول في الأمير محمد، الأمير محمد بن سلمان وفق ما أراه أنا وفق رؤيتي لنشاطه العام والعلني الملحوظ للجميع ولقاءاته وشرفت بالجلوس معه لمرات قليلة وليست بالكثيرة، شخص أو قائد يدرك ماذا يريد وعندنه طريقه واضحة لتنفيذ ما يريد، شخص يبحث عن مكانة مميزة لبلاده تليق بشعبها الكريم ويعمل 20 ساعة في اليوم تقريبا القريبين منه وفق ما أعلم ما ينوم إلا اربع أو خمس ساعات لتحقيق هذه الرؤية ولأنها رؤية طموحة".

وأضاف:" في البداية عندما طرحت الرؤية كان الناس تعتقد أنها أقوال غير قابلة للتنفيذ ولكن الأمير محمد أثبت أنه عندما يقول شيء يسعى لتنفيذه وعندما تواجهه عراقيل عنده أساليبه لتخطيها يدرك أن رؤيته كبيرة وبالتالي العراقيل متوقعة ويدرك أن إيقاعه أسرع ربما من بعض الناس في المجتمع"

وأردف: "الأمير محمد بالمناسبة في شيء لازم أقوله عنه للأمانة يقبل الرأي المخالف ويقبل الرأي الآخر، ولكن لا يقبل الرأي المخالف والرأي الآخر من أحد عنده أجندة، أجندة ضد أمن البلد أو ضد شرعية البلد ضد تحقيق ما يطمح إليه من رؤية فذة.."

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الفيديو، حيث علق أحدهم:" سبحان من أعطاك ملكة الحديث ما شاء الله..أن شاء الله تكون وزيراً للأعلام".

وأضاف آخر:" سلمت ودمت ياسمو الأمير كلام في محله ? حفظ الله سيدي وأمده الله بتوفيقه وأقول سر إلى المعالي والرقي والتقدم والأزدهار وشعبك سندك  ومعااااك".


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