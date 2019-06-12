  • الأربعاء 12 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:44 م
بحث متقدم
ارشيف

الإخصاء الكيميائي عقوبة المتحرشين بالأطفال فى هذه الدولة

السعودية

السعودية توقف الملاحة الجوية

مجلس الامن

مجلس الأمن يحذر من هذا الأمر في السودان

شيكابالا

مذبحة لـ"معارين" الزمالك الموسم المقبل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بث مباشر.. السيسي يشهد فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد

صلاح بالجونة

لحظة بلحظة.. "المصريون" تعايش رحلة محمد صلاح بالجونة "صور"

مطار

بصاروخ كروز.. استهداف حوثي لمطار أبها.. وإصابة 26 مدنيًا

يترول

مصر تسجل أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها

عبد الرحمن بن مساعد

أمير سعودي كبير يثير الجدل بقوله "سيدي سمو ولي العهد"

الغش

تفوق الخيال.. طريقة جديدة للغش في الثانوية العامة

بصاروخ كروز.. استهداف حوثي لمطار أبها.. وإصابة 26 مدنيًا

الحياة السياسية

مطار
مطار

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

موسى: هذا جرس إنذار لأمر خطير يحدث نهاية الشهر

#

استهداف السفارة الأمريكية في العراق بصاروخ كاتيوشا

#

"المحافظين": الإرهاب لن ينجح فى زعزعة استقرار الوطن

#

عكاشة يفجر مفاجأة مدوية عن تفجير الشيخ زويد

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الأربعاء، أن هجوما إرهابيا حوثيا استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وأسفر الهجوم الحوثي على المطار عن إصابة 26 شخصا كلهم مدنيون.

وأكد المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" :"أنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

وأضاف أن سقوط المقذوف "أدى إلى إصابة (26) شخصا مدنيا على الأقل من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و (2) طفلين سعوديين، وتم نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة.

وأوضح  المالكي أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه "الميليشيا" الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز ) - على حد زعمها -، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي.

وتابع: ما حدث في المطار "قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضا حصول الحوثيين على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعمهم وممارستهم للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)".

واختتم حديثه: "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من "الميليشيا" الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردعها وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. محمد حماقي بالزي السعودي
» السعودية توقف الملاحة الجوية
» طارق عامر يفوز بجائزة أفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية
» أرقام صادمة عن ضحايا مواقع التواصل الاجتماعي
» تحذيرات جديدة من "الأرصاد" للمواطنين
» مؤتمر لـ«أجيري» للحديث عن مباراة تنزانيا
» مديرة مدرسة تشعل النيران فى نفسها أمام «التربية والتعليم»
» تعرف على دعوة مقتدى الصدر لـ "محمد بن سلمان"
» مصر تسجل أعلى معدل إنتاج بترولي في تاريخها
» مصريان يحتلان مراكز متقدمة بين هدافي الأمم الأفريقية
» صدمة بعد استبعاد نجم الأهلي من قائمة المنتخب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.