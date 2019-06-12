» طارق عامر يفوز بجائزة أفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية

12 يونيو 2019 - 11:33 ص

فاز طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بجائزة المصرفي الأفريقي ( African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.



وتسلم طارق عامر الجائزة خلال حفل أقيم مساء أمس الثلاثاء في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية وذلك علي هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي - بصفته محافظ مصر لدى البنك- والمنعقدة في مالابو خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2019.



وحضر الحفل عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الإفريقية وكذلك محافظي الدول الأعضاء في بنك التنمية الإفريقي.



وتمنح هذه الجائزة سنويا لمحافظي البنوك المركزية ممن قاموا بإنجازات وإصلاحات مهمة في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في الدول الأفريقية حيث حقق البنك المركزي المصري نجاحا ملموسا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 وحتى الآن من خلال حزمة من السياسات النقدية التي عملت على بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف بعد تحرير آلياته وكذلك الحد من نسب التضخم.

