» خطأ كارثي كاد أن يودى بحياة ركاب طائرة باكستانية

12 يونيو 2019 - 01:17 م

تأخرت حركة الطيران بالخطوط الجوية الباكستانية الدولية في مطار مانشستر البريطاني، بعدما تسبب أحد الركاب على متن الطائرة، فى ذلك بعدما فتح باب مخرج الطوارئ في محاولة للوصول إلى الحمام، بينما كانت الطائرة لا تزال على الأرض.

وكان من المقرر، أن تسافر رحلة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية رقم 702 من مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الجمعة، لكنها تأخرت لمدة سبع ساعات، بحسب شركة الطيران.

وأُجلي 40 مسافراً نتيجة الحادثة، بسبب "فتح باب مخرج الطوارئ عن طريق الخطأ"، وفقاً لما ذكرته الخطوط الجوية الباكستانية الدولية.

وقال متحدث رسمي في شركة الخطوط الجوية، إن المسافر قد فتح مخرج الطوارئ ظناً بأنه باب المرحاض، ولكن لم يصب أي من ركاب الطائرة بأذى.

وقد رفض مسؤولون في مطار مانشستر التعليق على الحادثة.