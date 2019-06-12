» خبير فى جراحة العمود الفقرى بالمركز الطبى العالمى

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يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الهندى الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى وبدون تخدير وإجراء حالات إستئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى فى حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات آلام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود ، فى الفترة من  1 - 7 يوليو 2019 .

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من الساعة ( 3 م - 5 م ) .

- لسهولة التواصل : رقم الخط الساخن 16221 - الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg


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