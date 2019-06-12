» رئيس الرقابة الإدارية يتعهد للرئيس بهذا الشيء

12 يونيو 2019 - 02:50 م





أكد الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد.



وتعهد "سيف الدين"، خلال كلمته على هامش المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، للرئيس السيسي، بتعزيز الجهود لمواجهة آفة الفساد سواء بالتدريب أو المساعدات الفنية والتكنولوجية أو باستخدام الميكنة والتحول الرقمي كآليات واضحة للحوكمة الإدارية والمالية بما يساعد على مواجهة الفساد واستئصاله من جذوره.



وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مخاطبا الرئيس السيسي، قائلا :" نعدكم باستئصال الفساد من جذوره ".



وتستضيف مدينة السلام "شرم الشيخ"، المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، والذي بدأت فعالياته اليوم الأربعاء 12 يونيو، ولمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، ويشارك في تنظيمه عدد من الوزارات والجهات والهيئات الرقابية.



ويشارك في المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشرع والمركزي للمحاسبات بالدول الأفريقية، و200 مسئول رفيع المستوى. ويأتي المنتدى بمبادرة مصرية تعكس الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة.

