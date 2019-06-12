"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

مصرع 12 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث على الأتوستراد
انفجار داخل منصة إيرانية لاستخراج الغاز في مياه الخليج
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متابعات- الدويني فولي
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