مصرع 12 شخصا وإصابة 11 آخرين في حادث على الأتوستراد

لقى 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أعلى طريق الأتوستراد، وتم نقل المتوفين للمشرحة والمصابين لمستشفى حلوان العام، لتلقي العلاج.

كان اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم مروع أعلى طريق الأتوستراد، وفور انتقال قوة أمنية من مباحث مرور القاهرة، إلى مكان الحادث تبين أنه أثناء سير ميكروباص بكامل حمولته من المواطنين على طريق الأتوستراد قادما من حلوان اتجاه المعادي، انفجر إطار السيارة؛ ما أسفر عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، فعبرت السيارة للاتجاه المعاكس "اتجاه المعادي - حلوان"، فاصطدمت بسيارة ميكروباص أخرى بكامل حمولتها من الركاب، وسيارة ملاكي؛ ما أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 11 آخرين.