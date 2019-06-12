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إحالة "لوبان" إلى المحاكمة بفرنسا

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مارين لوبان
مارين لوبان

وكالات

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أحيلت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، مارين لوبان، اليوم الأربعاء، إلى المحاكمة بتهمة نشر صور تظهر عمليات إعدام نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي قبل سنوات.

وبحسب قناة "بي إف إم" الفرنسية، "أحيلت زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، مارين لوبان، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة التصحيحية على خلفية نشرها عام 2015 على حسابها على تويتر صور إعدام نفذها تنظيم داعش الإرهابي".

وبحسب القناة، تمت إحالة مارين لوبان أمام محكمة نانتير (بالقرب من باريس) التصحيحية.

وقد تم رفع الحصانة النيابية عن مارين لوبان في مارس عام 2018، وإحالتها إلى التحقيق بتهمة "نشر صور عنف لمنظمة إرهابية قد تؤثر على حساسية القاصرين".

وكان النائب جيلبير كولار المنتمي لكتلة مارين لوبان النيابية أُحيل بدوره أمام المحكمة التصحيحية شهر  مارس الماضي لنفس الاتهامات.

وأوضحت القناة أنه في حال تمت إدانة لوبان وكولار، فقد يحصلان حينها على عقوبة ثلاث سنوات سجن وغرامة قدرها 75000 يورو.

ونشرت مارين لوبان عام 2015 صور إعدام نفذها تنظيم "داعش" بحق جندي سوري وصحفي أمريكي وطيار أردني كاتبة على حسابها تويتر، "هذا هو وجه تنظيم داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).


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