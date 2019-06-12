» البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 2.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 759،891 مليار جنيه، متأثرا بمبيعات المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.33%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14159 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.61%، وتراجع إلى مستوى 2118 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.13%، وصعد إلى مستوى 606.5 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.07 % مسجلًا 1547 نقطة.

وكانت تباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، أمس الثلاثاء، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 888 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 762.069 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.40%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14206 نقاط، وانخفض مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.33%، وتراجع إلى مستوى 2131 نقطة.