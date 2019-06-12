برشلونة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بدون «ميسي»

12 يونيو 2019 - 05:48 م

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة فالفيردي اليوم الأربعاء أنه الفريق الأول سيبدأ استعداداته للموسم المقبل في 14 يوليو المقبل بدون لاعبيه الدوليين الذين سيشاركون في بطولة كوبا أمريكا 2019.

وقال النادي الإسباني في بيان له: "الفريق الأول سيبدأ استعداداته للموسم الجديد يوم الأحد الموافق 14 يوليو، سيتواجد في المدينة الرياضية في ذلك اليوم اللاعبون الذين لم يشاركوا في كوبا أمريكا بالبرازيل".

وبذلك، يغيب عن التجمع الأول للاعبي برشلونة قبل الموسم الجديد كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز وفليبي كوتينيو وأرثر ميلو وأرتورو فيدال، الذين سينضمون لمعسكر الفريق في وقت لاحق.

ويخوض برشلونة تجارب ودية خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد، حيث يلتقي مع تشيلسي الإنجليزي وفيسيل كوبي الياباني في نهاية يوليو، وذلك خلال جولة الفريق في اليابان.

وسيشهد لقاء برشلونة مع فيسيل كوبي أول مواجهة للاعب الإسباني المخضرم أندريس انيستا، نجم النادي الكتالوني السابق، أمام فريقه القديم، حيث يلعب انيستا لصالح النادي الياباني منذ الموسم الماضي.