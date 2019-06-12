أول تعليق من أمريكا على استهداف مطار «أبها» السعودي

12 يونيو 2019 - 05:52 م

دانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة، اليوم الأربعاء، هجومًا استهدف مطار "أبها" الدولي، جنوبي السعودية.

جاء ذلك وفق تغريدة للسفارة الأمريكية بالمملكة، نشرتها على حسابها بموقع تويتر، عقب استهداف الحوثيين للمطار السعودي بصاروخ، ما أسفر عن إصابة 26 شخصا.

وقالت السفارة الأمريكية: "ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها (جنوبي المملكة) واستهداف المدنيين الأبرياء".

كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي، تعرّض مطار "أبها" الدولي في السعودية إلى "عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، التي أقرت بمسؤوليتها وقالت إن المقذوف "صاروخ كروز"، قبل أن تعلن هيئة الطيران المدني السعودية، أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.

وهذا ثاني استهداف لافت من الحوثيين للداخل السعودي، بعد شهر من تعرض محطتي ضخ نفط لهجوم أعلن "الحوثي" مسؤوليته عنه، وهو أحد أسباب المملكة، دعت لأجلها عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين لبحث "تهديدات" تمس المنطقة.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.