الزمالك يوضح حقيقة رحيل «ساسي»

12 يونيو 2019 - 06:33 م

نفى رئيس نادي الزمالك، رحيل فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم والمنتخب التونسي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار رئيس الزمالك، إلى أن كل ما ينشر أو يثار في وسائل الإعلام المختلفة لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وطلب رئيس الزمالك، من وسائل الإعلام تحري الدقة بدلا من نشر معلومات وأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

يذكر أن فرجاني ساسي، سيشارك مع منتخب تونس، في بطولة الأمم الأفريقية، التي تقام في مصر من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.