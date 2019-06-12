«الرقابة الإدارية» تفجر مفاجأة صادمة عن حجم الفساد

قال العميد محمد الزاهد المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة الإدارية، إنّ مصر اتخذت العديد من الإجراءات الفعالة مؤخرا في مجال مكافحة الإرهاب، موضحًا أنّ المنتدى الأفريقي الأول، يعتبر منصة لتبادل المعلومات، ومن الممكن حدوث تعاون وتنسيق في المستويات كافة، التشريعية والرقابية والأمنية، أو حتى على مستوى الشركاء الدوليين، لافتًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مشترك في الملاحقة القضائية.

وأضاف "الزاهد" خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، على هامش انعقاد المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، أنّه جار إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تدرب الكوادر العاملين في هذا المجال والعاملين في منظمات المجتمع المدني، على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة.

وأوضح "الزاهد": " أن حجم الفساد يبلغ تريليون دولار، بينها 50 مليار دولار جار تهريبها وخسارتها من قارة أفريقيا، ونطمح أنّ نصل إلى نسبة 0% فساد و100% تنمية وفق الأجندة الأفريقية 2063، وذلك لأنّه يقلل مسيرة التنمية ويفقد المواطنين الثقة في أجهزتهم، ما يجعل الشباب يتجهون إلى الارهاب أو المجازفة بحياتهم عن طريق الهجرة غير الشرعية".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، أعمال المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذي تستمر أعماله لمدة يومين.

ويمثل المنتدى ملتقى مستدامًا للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد؛ تفعيلًا للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومي الأفريقي في هذا المجال.