  • الأربعاء 12 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:10 م
بحث متقدم
خالد الجندي

رد ناري من خالد الجندي على الطعن في الشعراوي

الملك سلمان

بعد استهداف المطار..أمر ملكي بإعدامات جديدة

لولوة الخاطر

قطر تحذر السعودية من "نتائج وخيمة"

الأمم المتحدة

رسميًا.. الأمم المتحدة تعلن مشاركتها في مؤتمر البحرين

الرقابة الإدارية

«الرقابة الإدارية» تفجر مفاجأة صادمة عن حجم الفساد

امم افريقيا

بث أمم إفريقيا على الأرضي بدون الحاجة لجهاز خاص

العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"

«التحالف» يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف مطار أبها

تركي آل الشيخ

قرار سعودي بحظر ظهور فنانة شهيرة على قنوات المملكة

صورة أرشيفية

أول تعليق من أمريكا على استهداف مطار «أبها» السعودي

الإخوان

القضاء الأردني يرفض عودة أموال الإخوان«المنحلة»

«أجيري» يتحدث عن استعدادات المنتخب لـ«كان 2019»

الرياضة

اجيرى
اجيرى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"الحفريات": الجولان ليست جزءًا من إسرائيل

#

رسميًا.. "المنتخب" يعلن القائمة النهائية لخوض الأمم الأفريقية

#

موعد تسليم ملاعب بطولة الأمم الإفريقية لـ«الكاف»

#

لأول مرة يصدق أبريل.. عزل رئيسين عربيين

المصريون

منتخب مصر

اجيري

أبدى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، سعادته بالمستوى الذي ظهر به لاعبى الفراعنة بعد مرور 6 أيام من معسكر المنتخب استعداداً لبطولة أمم افريقيا المقرر لها 21 يونيو الجاري حتي 19 يوليو المقبل.

كشف أجيري فى المؤتمر الصحفي المقام اليوم باستاد برج العرب ، نستعد لتحقيق الفوز فى أول ودية للمنتخب غداً أمام تنزانيا ونسعى لتجربة بعض الخطط والجمل فى مباراة الغد.

تابع أجيري أن هناك حالة من التركيز داخل المعسكر ورغبة لدي اللاعبين لتحقيق البطولة و إسعاد الجماهير وهو ما نعمل عليه جاهدين وأري ذلك على وجوه اللاعبين


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الخارجية السودانية تستدعي السفير البريطاني
» «أجيري»: انتهى عصر الاعتماد على اللاعب الواحد
» في بيان مشترك.. رسالة عاجلة من الإمارات وألمانيا لإيران
» «السديس» يعلق على استهداف مطار أبها: إفساد في الأرض
» مفاوضات بين مصر واليابان لتنفيذ مشروع «مترو الهرم»
» ضربة موجعة لـ ليفربول قبل بداية الموسم
» وقف عرض "شيخ الحارة" بالإمارات
» البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه
» بالفيديو.. «شوبير» يكشف سبب استبعاد «معلول» من قائمة تونس
» المصريون الأكثر تصديقًا لشائعات الإنترنت
» الأهلي يدعم «معلول» بعد استبعاده من أمم إفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.