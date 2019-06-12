رسميًا.. الأمم المتحدة تعلن مشاركتها في مؤتمر البحرين

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشاركتها في مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، بالعاصمة البحرينية المنامة، المرتقب أواخر الشهر الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال حق للصحفيين: "لقد سألتمونا مرارا عن مشاركتنا في مؤتمر البحرين المزمع عقده يومي 25 و26 من هذا الشهر، وأعتقد بحسب ما أفهم الآن أن السيد جيمي ماكغولدريك منسقنا للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون حاضرا في هذا المؤتمر".

وتلك الورشة، دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية، ويتردد أنها تنظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

وتوافقت السلطة والفصائل الفلسطينية على مقاطعة المؤتمر، لكونه أحد أدوات "صفقة القرن"، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمشاركة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.

والثلاثاء، أعلن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كلا من الأردن، ومصر والمغرب، ستشارك في المؤتمر.

بينما لم تعلن أي من الدول العربية الثلاثة قرارها رسميا بشأن المشاركة من عدمها.

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أية تحركات أمريكية في ملف السلام، منذ أن أعلن ترامب، في 6 نوفمبر 2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية إليها، في 14 مايو 2018.

وتقول القيادة الفلسطينية إن ترامب منحاز تماما لصالح إسرائيل، وتدعو إلى إيجاد آلية دولية لاستئناف عملية السلام المجمدة منذ أبريل 2014.


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