بعد استهداف المطار..أمر ملكي بإعدامات جديدة

12 يونيو 2019 - 07:53 م

في أول أمر ملكي بعد شهر رمضان الكريم، وإجازة عيد الفطر المبارك، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بإعدام اثنين يحملان الجنسية الباكستانية، وذلك بعد استنفاذ مراحل التقاضي الطبيعية.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً باثنين من مهربي المخدرات بمنطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

بفضل من الله تم القبض على كل من ظفار حياة محمد نواز ،ومنظور دين اقبال دين باكستانيي الجنسية عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين والميثامفييتامين المخدرين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين ظفار حياة محمد نواز ومنظور دين أقبال دين اليوم في منطقة المدينة المنورة.

ويأتي تنفذ حكم الإعدام بعد ساعات من الهجوم الحوثي بصاروخ على مطار أبها الذي أوقع 26 مصابًا مدنيًا.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، الأربعاء، أن هجوما إرهابيا حوثيا استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية، مما أسفر عن إصابة 26 شخصا، جميعهم مدنيون.

وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" :" إنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

وأوضح أن سقوط المقذوف "أدى إلى إصابة (26) شخصا مدنيا على الأقل من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و (2) طفلين سعوديين، وتم نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".

وبيّن تركي المالكي "أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز ) - على حد زعمها -، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني".

وتابع المتحدث باسم التحالف العربي أن ما حدث في المطار "قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضا حصول هذه الميليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)".

واختتم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تصريحه بالتأكيد على "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".