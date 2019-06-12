  • الأربعاء 12 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر09:09 م
بحث متقدم
خالد الجندي

رد ناري من خالد الجندي على الطعن في الشعراوي

الملك سلمان

بعد استهداف المطار..أمر ملكي بإعدامات جديدة

لولوة الخاطر

قطر تحذر السعودية من "نتائج وخيمة"

الأمم المتحدة

رسميًا.. الأمم المتحدة تعلن مشاركتها في مؤتمر البحرين

الرقابة الإدارية

«الرقابة الإدارية» تفجر مفاجأة صادمة عن حجم الفساد

امم افريقيا

بث أمم إفريقيا على الأرضي بدون الحاجة لجهاز خاص

العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"

«التحالف» يكشف تفاصيل جديدة عن استهداف مطار أبها

تركي آل الشيخ

قرار سعودي بحظر ظهور فنانة شهيرة على قنوات المملكة

صورة أرشيفية

أول تعليق من أمريكا على استهداف مطار «أبها» السعودي

الإخوان

القضاء الأردني يرفض عودة أموال الإخوان«المنحلة»

توقيف 17 شخصًا بسبب محاولة انقلاب فاشلة في فنزويلا

عرب وعالم

فنزويلا
فنزويلا

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

قرار جمهورى جديد.. تعرف عليه

#

بعد لقاء«السيسي»..«ترامب» يعلن عن محاولة انقلاب

#

أردوغان لـ ترامب: كيف تقول لرئيس منتخب ارحل

#

من هو الرئيس الأفريقي الذي تحول من الماسونية للإسلام؟

أعلنت السلطات الفنزويلية، الثلاثاء، توقيف 17 شخصا وتوجيه الاتهام لهم بمحاولة القيام "بانقلاب" فاشل في 30 أبريل ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال النائب العام طارق وليام صعب: "يحقق مع 34 شخصا، 17 منهم موقوفون، ووجه الاتهام لهم بالقيام بمحاولة انقلاب".

وأورد "صعب" أيضا معلومات بشأن الاعتقالات على خلفية هجوم بطائرة من دون طيار خلال عرض عسكري في أغسطس، وقال مادورو إنه كان محاولة لاغتياله.

وأوضح أن النيابة العامة وجهت التهم لـ"38 شخصا، 31 منهم تم توقيفهم وسبعة آخرون يواجهون إجراءات أخرى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الخارجية السودانية تستدعي السفير البريطاني
» «أجيري»: انتهى عصر الاعتماد على اللاعب الواحد
» في بيان مشترك.. رسالة عاجلة من الإمارات وألمانيا لإيران
» «السديس» يعلق على استهداف مطار أبها: إفساد في الأرض
» مفاوضات بين مصر واليابان لتنفيذ مشروع «مترو الهرم»
» ضربة موجعة لـ ليفربول قبل بداية الموسم
» وقف عرض "شيخ الحارة" بالإمارات
» البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه
» بالفيديو.. «شوبير» يكشف سبب استبعاد «معلول» من قائمة تونس
» المصريون الأكثر تصديقًا لشائعات الإنترنت
» الأهلي يدعم «معلول» بعد استبعاده من أمم إفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.