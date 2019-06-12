توقيف 17 شخصًا بسبب محاولة انقلاب فاشلة في فنزويلا

أعلنت السلطات الفنزويلية، الثلاثاء، توقيف 17 شخصا وتوجيه الاتهام لهم بمحاولة القيام "بانقلاب" فاشل في 30 أبريل ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال النائب العام طارق وليام صعب: "يحقق مع 34 شخصا، 17 منهم موقوفون، ووجه الاتهام لهم بالقيام بمحاولة انقلاب".

وأورد "صعب" أيضا معلومات بشأن الاعتقالات على خلفية هجوم بطائرة من دون طيار خلال عرض عسكري في أغسطس، وقال مادورو إنه كان محاولة لاغتياله.

وأوضح أن النيابة العامة وجهت التهم لـ"38 شخصا، 31 منهم تم توقيفهم وسبعة آخرون يواجهون إجراءات أخرى".