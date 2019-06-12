شرط الزمالك للموافقة على إعارة «شيكابالا»

اشترط مجلس إدارة نادي الزمالك، على محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء تمديد عقده مع الفريق نظير الموافقة على إعارته في الموسم المقبل.

ويرغب شيكابالا في الرحيل عن الفريق بعد تلقيه عدة عروض أبرزها من مصر المقاصة، والإسماعيلي والمصري.

ويرغب مسئولو الزمالك في قيام اللاعب بتمديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافي، في ظل انتهاء تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم المقبل، وعدم إمكانية إعارته قانونيا.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب أن شيكابالا، لا يمانع في تمديد عقده مع الزمالك، في ظل تقارب وجهات النظر بينه وبين الإدارة والصلح بينهما وإذابة كل الخلافات التي كانت قائمة في وقت سابق.

من ناحية أخرى، يرغب أحمد حسام ميدو، المدير الفني المقاصة في التعاقد مع شيكابالا خلال الموسم المقبل بعد توليه المسئولية الفنية للفريق الفيومي.