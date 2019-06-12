وديًا.. منتخب المغرب يسقط أمام جامبيا

12 يونيو 2019 - 09:19 م

حقق منتخب جامبيا فوزًا مفاجئًا على حساب نظيره المغربي اليوم الأربعاء، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب مراكش الدولي في إطار استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر.

وظهر المنتخب المغربي بشكل باهت خلال لقائه مع ضيفه الجامبي، الذي عجز عن التأهل لنهائيات أمم أفريقيا، ليسقط بشكل مفاجيء أمامه ويصيب جماهيره بالإحباط.

وسجل موسى بارو هدف منتخب جامبيا الوحيد في الدقيقة 27، قبل أن يهدر المنتخب المغربي فرصة إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة، بعدما أضاع لاعبه فيصل فجر ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المغربي مباراته الإعدادية الأخيرة أمام نظيره الزامبي يوم الاثنين القادم، قبل السفر إلى مصر للمشاركة في أمم أفريقيا.

ويلعب منتخب المغرب، الذي توج باللقب عام 1976 بإثيوبيا، في المجموعة الرابعة (الحديدية)، التي تجرى فعالياتها بملعب (السلام) برفقة منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.