» شاهد.. أول مران لـ«صلاح» مع المنتخب

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المنتخب

المصريون

صلاح

أدى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو.

ويخوض منتخب مصر فى التاسعة مساء غدًا الخميس مباراة ودية أمام تنزانيا باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتشهد قائمة المنتخب تواجد 23 لاعبا فى القائمة النهائية وهم أحمد المحمدى "3"، وليد سليمان "11"، عبدالله السعيد "19"، أحمد على "14"، ومحمد الننى "17"، محمد صلاح "10"، وأحمد حجازى "6"، عمر جابر "4"، وأحمد الشناوى "1"، ومروان محسن "9"، طارق حامد "8"، أحمد حسن "كوكا "18"، على محمد غزال "5"، ومحمود حسن تريزيجيه "7"، عمرو وردة "22"، وأيمن أشرف "12"، ومحمد الشناوى "16"، ومحمود حمدى الونش "15"، وباهر المحمدى "2"، وأحمد أيمن منصور "13"، ونبيل عماد دونجا "21"، ومحمود عبدالرحيم جنش "23"، ومحمود علاء "20".



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