مفاجأة.. «جريزمان» يقترب من الانتقال لهذا النادي

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جريزمان

كشف ميجيل أنجيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، عن الوجهة المقبلة للفرنسي أنطوان جريزمان، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال جيل مارين في تصريحات إذاعية: «أنا واضح جداً بشأن أين سيلعب جريزمان، لقد كان معروفاً منذ مارس أنه في برشلونة».

وأضاف مارين، خلال التصريحات التي نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «لتعويض جريزمان عليك أن تجد لاعبين فوق مستوى المجموعة الحالية، عليك أن تشكل مجموعة من الرجال».

وكان اللاعب الفرنسي قد صرح في وقت سابق أنه لم يعد يستطيع الصبر أكثر من ذلك للإعلان عن وجهته المقبلة، بعدما أعلن في وقت سابق انتهاء مشواره مع فريق أتلتيكو مدريد.


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