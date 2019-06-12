» إسرائيل تفرض حصارًا بحريًا شاملًا على قطاع غزة

12 يونيو 2019 - 11:40 م

قرر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، فرض حصار بحري شامل على قطاع غزة، ردًا على "استمرار إطلاق البالونات الحارقة".



وأوضح بيان للجيش، نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية؛ أن الإغلاق سيستمر "حتى إشعار آخر".



وتتهم إسرائيل حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة بالوقوف وراء إطلاق البالونات الحارقة عبر الحدود.



وعلى فترات متقاربة، تعلن تل أبيب زيادة أو تقليص مدى صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة.

