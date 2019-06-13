كشف السبب الحقيقي لحصول صلاح على غرفة لوحده بمعسكر المنتخب

13 يونيو 2019 - 05:36 ص

كشفت مصادر داخل منتخب مصر حقيقة إصرار النجم المصري محمد صلاح على الإقامة في غرفة فردية دون مشاركته مع أي من زملائه في معسكر المنتخب.



وأكدت المصادر أن صلاح حصل على غرفة فردية بالفعل ولكن ليس للأسباب التي تروجها وسائل الإعلام.



وأضاف: "صلاح لم يطلب الحصول على غرفة فردية ، كل ما في الأمر أن قائمة المنتخب تضم 23 لاعب ، ولما تأخر صلاح عن الانضمام لمعسكر المنتخب كنا قد قمنا بتسكين 2 من اللاعبين في كل غرفة ، ليتبقى لاعب واحد سوف يقيم لوحده ، وكان هذا اللاعب هو صلاح بسبب تأخره عن المعسكر بإذن من الجهاز الفني للمنتخب".



وكانت وسائل إعلام زعمت أن صلاح أصر على حصوله على غرفة فردية لوحده لعدم رغبته في الإقامة مع زملائه حسب مزاعمهم.



