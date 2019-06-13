سرق 800 ألف جنيه .. فسرقها منه لص ثاني ..فخدعهما ثالث وهرب بالمبلغ

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اللصان المضبوطان
اللصان المضبوطان

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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اللصوص

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط اثنين من المتورطين في سرقة مبلغ كبير من شركة بالقاهرة ، وسط أحداث عجيبة قلما تتكرر في جريمة.

مجرد جريمة سطو على مقر شركة بالقاهرة، تحولت إلى سلسلة متصلة من حلقات السرقة، فحسب التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية، فقد نفذ مجهول واقعة سطو على مقر شركة ونجح فى سرقة 812 ألف جنيه، وتوصلت التحريات للمتهم الذى اعترف بأنه خبأها فى منور، واصطحبته المباحث لإعادة المبلغ فتبين سرقته، فتم تشكيل فريق بحث للتوصل للمتهمين بسرقة «خبيئة اللص»، فتبين أنهما اثنان، تم القبض على أحدهما، أما الثانى فقد غافله، وفر بالجزء الأكبر من المبلغ وهرب.

الجريمة الغريبة والطريفة كشفها قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، عقب تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغاً من شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وعمره 44 سنة، مالك شركة لتجارة الأقمشة، باكتشافه وجود بعثرة لمحتويات غرف الشركة التى يملكها، كما اكتشف كسراً بالخزانة الحديدية، ثم المصيبة الأكبر سرقة 812 ألف جنيه منها. بدأت الواقعة بعاطل، 19 سنة يقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، وسبق اتهامه فى 3 قضايا، آخرها سرقة متجر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، واعترف بأنه استخدم أسلوب «التسلق وكسر النافذة» فى السرقة، وبإرشاده تم ضبط 70 ألف جنيه بمسكنه من متحصلات السرقة، وأقر بأنه أخفى باقى المبلغ المستولى عليه داخل «منور» العقار الذى يسكنه، إلا أنه اكتشف سرقته هو الآخر.

التحريات أوضحت أن وراء السرقة الثانية عاطلين آخرين، تم ضبط أحدهما واعترف باشتراكه مع متهم هارب، تبين أنه خدعه وفر هارباً بباقى المبلغ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ 177 ألف جنيه بمسكنه، ليكون إجمالى المبالغ المضبوطة 247 ألفاً من متحصلات الواقعة، بينما هرب اللص الثالث بـ565 ألف جنيه.

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