  • الخميس 13 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر11:21 ص
بحث متقدم
ساويرس

ليلة مزعجة لــ"ساويرس".. ومتابعوه: اقرأ آية الكرسي

القرني

القرني مجددًا: ابن عربي "ملحد وزنديق"

السيسي

قرار جمهورى مهم للرئيس السيسي.. تعرف عليه

أجيري

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة "الفراعنة" أمام تنزانيا

الأمير عبد الرحمن بن مساعد

رد قاس من أمير سعودى على مذيع الجزيرة

السيسى

بالأسماء.. السيسى يصدر حركة تعيينات جديدة

انفجار

إنقاذ 44 بحارًا من ناقلتى عمان بمساعدة إيرانية

علاء

تعليق مثير من "علاء مبارك" حول خسارة مصر البطولة الأفريقية

ارشيف

تونس تحترق.. 552 حريقًا في 9 أيام

بوتين

منح الجنسية الروسية لـ 3 دول عربية .. تعرف على الشروط

انفجار يستهدف ناقلة نفط ببحر عمان

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات

أخبار متعلقة
#

واشنطن تقرر فرض عقوبات جديدة على شركات فنزويلية

#

مصرع وإصابة 34 شخصًا في انقلاب ناقلة نفط وانفجارها

#

وفاة شخص وإصابة آخرين فى حريق بناقلة نفط بهونج كونج

دولار

صرف

بنوك

سعر

وقع انفجار استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، صباح اليوم الخميس.

وأوضحت وسائل الإعلام أن دوي انفجاريين كبيرين بصورة متتالية سُمع في داخل مياه بحر عُمان، مبينة أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء، الخميس، أن مجموعة سلامة بحرية بريطانية، أطلقت تحذيرًا من حادث غير محدد وقع في خليج عمان.

تجدر الإشارة إلى أن ناقلتي النفط المستهدفتين كانتا من الناقلات العملاقة، التي كانت تحمل النفط الخام من منطقة الخليج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» على غرار رانيا يوسف.. إيفانكا ترامب بدون "البطانة"
» مشاجرة عنيفة بين مضيفة مصرية وزوجة إعلامي كويتي
» ابنة هيفاء وهبي ممنوعة من زيارتها.. لهذا السبب
» أمريكا تعلن تقديم الدعم لناقلتى نفط عمان المستهدفتين
» عامل يضرب ابنة زوجته حتى الموت لتبولها على نفسها
» لأول مرة.. سعودية تقود رحلة طيران بالمملكة
» سبب صادم وراء عدم حضور "رونالدو" زفاف "راموس"
» نجم الأهلي على أعتاب الاحتراف في الدوري البرتغالي
» نقل فنان شهير للعناية المركزة .. وإيهاب فهمي يطلب الدعاء له
» نجم مانشستر يونايتد: صليت مرة مع أصدقائي وبعدها اعتنقت الإسلام
» صورة .. فنان شهير يؤدي العمرة رفقة زوجته

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.