أمير سعودي يفارق الحياة في عمر الثلاثين

13 يونيو 2019 - 09:41 ص

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبد العزيز عن عمر 30 عاما.

وذكر البيان صادر عن الديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. وسيصلى عليه، إن شاء الله، يوم الخميس الموافق 10 / 10 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".