ألمانيا ترد على إلقاء 50 مصحفًا فى "المرحاض"

استنكرت الحكومة الألمانية، حادثة إتلاف 50 مصحفًا فى أحد مساجد مدينة بريمن وإلقاء بعض صفحاته في المراحيض، وأدانت الاعتداء بشدة، كما ناشدت الشرطة الألمانية الشهود للتقدم والإدلاء بشهاداتهم، حيث لم يتضح بعد هوية الجناة، بحسب ما ذكره موقع "فيسر كيور" الألماني.

وأوضح الموقع، في تقريره، أن بعد أربعة أيام من إتلاف حوالي 50 مصحفًا، وذلك بعد تمزيقه من قبل بعض المتطرفين وإلقاء بعض صفحات منه في المراحيض، التقى اتحاد "الشورى" للمساجد مع الشرطة في المسجد الذي شهد الواقعة.

وبحسب بيانات الاتحاد في بريمن، تم سد أحد المراحيض بصفحات القرآن، وأكدت الشرطة هذه الواقعة.

وقد أثار تمزيق مصاحف في مسجد بمدينة بريمن شمال غربي ألمانيا غضبًا شديدًا في الأوساط السياسية الألمانية وفي أوساط المنظمات الإسلامية.

من جانبه، صرح عمدة المدينة كارستين زيلنج، أول أمس الثلاثاء: "نحن نقف بقوة إلى جانب مواطنينا المسلمين"، فيما قال توماس ريفوكامب رئيس كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي البرلمانية في بريمن "إنه مستوى جديد من أفعال الإسلامو فوبيا، ويجب الكشف عنها دون تحفظ، التسامح تجاه الأديان الأخرى لا جدال فيه".

في السياق نفسه، أدان المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بشدة الاعتداء، وقال رئيس المركز أيمن مزيك، إن "الجناة يهدفون إلى إحداث موجة من الكراهية والعنف ضد المسلمين ومساجدهم".

وشدد "مزيك" أن المجلس يطالب بكشف شامل عن ملابسات الواقعة ومعاقبة صارمة لمرتكبيها.

وعثر السبت الماضي على حوالي 50 مصحفًا ممزقًا داخل مسجد "الرحمة" في وسط مدينة بريمن، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى هوية الجاني أو الجناة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن "الوحدة المختصة بأمن الدولة في شرطة بريمن تواصل تحقيقاتها، مضيفًا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى معلومات جديدة. وبحسب بيانات الشرطة السبت الماضي، يجري التحقق من وجود دوافع سياسية أو دينية وراء الواقعة".